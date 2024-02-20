Вторая бундеслига впервые опередила по посещаемости за тур первую

Интересные события произошли в немецком футболе в минувшие выходные. Там, как сообщает Kicker, впервые в истории число болельщиков, посетивших матчи Второй бундеслиги за тур, превысило число тех, кто посетил матчи Бундеслиги.

Так, девять матчей второго по значимости дивизиона Германии посетили 284 643 человека. А девять матчей первого – 261 099. Как итог – разница более чем в 20 тысяч человек на стадионах.

Напомним, что лидером Второй бундеслиги сейчас является гамбургский «Санкт-Паули» с 45 баллами. Также в турнире выступают такие знаменитые команды как «Ганновер», «Гамбург», «Нюрнберг», «Шальке 04», «Герта», дюссельдорфская «Фортуна».