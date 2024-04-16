Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

Игроки «Герты» просят Дардаи остаться главным тренером команды

16 Апреля 2024 • 19:01 Комментировать

Игроки берлинской «Герты» просят Пала Дардаи остаться главным тренером столичного немецкого клуба и после грядущего лета. Новостью об этом делится Bild.

По информации источника, вице-капитан «Герты» Фабиан Риз посетил Дардаи, чтобы попытаться убедить его остаться в клубе. Контракт специалиста с «Гертой» истекает летом, и он еще не принял решение, хочет ли он остаться в команде, которую возглавил год назад.

Отметим, что сейчас у «Герты» шестое место во Второй Бундеслиге и 44 очка. Правда, отставание за несколько туров до финиша от третьего места весомое – восемь баллов. Поэтому шансы на возвращение в элиту немецкого футбола довольно небольшие.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Пал Дардаи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Бавария» выбрала нового тренера
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
19:01 · Германия. 2-я бундеслига
Игроки «Герты» просят Дардаи остаться главным тренером команды
23 Марта
03:06 · Германия. 2-я бундеслига
​Джеральд Асамоа покидает «Шальке»
20 Марта
15:01 · Россия. Премьер-лига
Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»
26 Февраля
06:28 · Германия. 2-я бундеслига
​«Кайзерслаутерн» жестоко проиграл дерби с «Карлсруэ»
20 Февраля
17:30 · Германия. Бундеслига
Вторая бундеслига впервые опередила по посещаемости за тур первую
17 Февраля
16:10 · Германия. 2-я бундеслига
​В Германии матч прерывался из-за радиоуправляемых машинок
12 Февраля
13:37 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» сообщил об отставке главного тренера
09 Февраля
22:28 · Германия. 2-я бундеслига
В Германии прервали матч из-за поведения болельщиков
05 Февраля
03:58 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» задолжал 165 миллионов евро и рискует провалиться в любители
31 Января
17:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» может потерять профессиональный статус 1
24 Января
18:46 · Германия. Бундеслига
Чемпион мира Дурм завершил карьеру в 31 год
08 Января
23:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» готовы заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока
04 Января
23:19 · Германия. 2-я бундеслига
​Вильмотс возвращается в «Шальке»
03 Января
18:33 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» подписал защитника молодёжной сборной Германии официально
27 Декабря
20:27 · Германия. Бундеслига
Три больших клуба следят за турецким форвардом «Нюрнберга»
Все новости
Рекомендуем