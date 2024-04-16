Игроки «Герты» просят Дардаи остаться главным тренером команды

Игроки берлинской «Герты» просят Пала Дардаи остаться главным тренером столичного немецкого клуба и после грядущего лета. Новостью об этом делится Bild.

По информации источника, вице-капитан «Герты» Фабиан Риз посетил Дардаи, чтобы попытаться убедить его остаться в клубе. Контракт специалиста с «Гертой» истекает летом, и он еще не принял решение, хочет ли он остаться в команде, которую возглавил год назад.

Отметим, что сейчас у «Герты» шестое место во Второй Бундеслиге и 44 очка. Правда, отставание за несколько туров до финиша от третьего места весомое – восемь баллов. Поэтому шансы на возвращение в элиту немецкого футбола довольно небольшие.