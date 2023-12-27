Три больших клуба следят за турецким форвардом «Нюрнберга»

Нападающий «Нюрнберга» Джан Узун находится в шорт-листе ведущих европейских команд.

Как утверждает Relevo, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы два немецких клуба — «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Кроме того, за игроком следит испанская «Севилья».

По сведениям источника, представители всех клубов уже встречались с агентом и семьей Узуна, но окончательное решение будет принимать сам футболист. Отмечается, что сейчас форвард больше склоняется к переезду за пределы Германии.

В текущем сезоне Узун сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и смог сделать три голевых паса.

Контракт игрока с «Нюрнбергом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет восемь миллионов евро.