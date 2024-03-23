​Джеральд Асамоа покидает «Шальке»

Бывший немецкий игрок Джеральд Асамоа в последнее время трудился в качестве спортивного директора своего бывшего клуба, немецкого «Шальке». Но переживающий жестокое падение клуб проходит через период коренных перестановок, в результате которых Асамоа места в нем уже не находится. Строго говоря, речь идет даже не об увольнении Асамоа, а об упразднении его должности, что влечет за собой и расставание с бывшим игроком.

«Я навсегда останусь с «Шальке». Если ты играл за этот клуб, то остаешься с ним навсегда», - заявил при расставании Асамоа.

Джеральд выступал за клуб из Гельзенкирхена сперва с 1999 по 2011 год, а затем в период с 2013 по 2015.