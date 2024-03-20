Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал о своём уходе из «Шальке».

По словам Хёведеса, он не хотел покидать «Шальке», однако руководство клуба вынудило его пойти на такой шаг.

«Ни тренер (Доменико Тедеско), ни руководство, никто не говорил мне «пожалуйста», это было просто в духе «уходи, хорошо». Мне было очень больно. Несколько лет после ухода ушло на то, чтобы смириться с тем, что произошло», — цитирует Хёведеса Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Напомним, Хёведес выступал за «Шальке» с 2007 по 2018 год. В составе команды из Гельзенкирхена защитник провёл в общей сложности 33 матча, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.