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Германия. 2-я бундеслига

​В Германии матч прерывался из-за радиоуправляемых машинок

17 Февраля 2024 • 16:10 Комментировать
Ганза
2:2
Гамбург
окончен

В субботу в Германии проходит матч между «Ганзой» и «Гамбургом» - команды встречаются во втором по рангу дивизионе. В районе десятой минуты игра была прервана. Дело в том, что на футбольное поле выехали две радиоуправляемые машинки, из которых исходил цветной дым.

Сотрудник стадиона выбежал на поле и стал ликвидировать проблему, нанося удары по машинкам ногами. Из игрушек исходил белый и синий дым – эти цвета объединяют «Ганзу» и «Гамбург», поэтому пока не совсем понятно, кто и как устроил эту акцию. Игра продолжается. 

«Гамбург» - достаточно известный и титулованный клуб Германии. Из первой Бундеслиги команда вылетела в 2018 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург ганза

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