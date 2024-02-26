​«Кайзерслаутерн» жестоко проиграл дерби с «Карлсруэ»

В очередном туре немецкой второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» проводил матч против «Карлсруэ», что стало первой домашней игрой для нового наставника клуба - Фридхельма Функеля.

Однако домашний дебют обернулся ночным позором - если первый тайм закончился вничью, 0:0, то во второй половине встречи бывший клуб Сергея Кирьякова накидал «Кайзеру» аж четыре мяча, чем очень порадовал не менее пяти тысяч своих поклонников, приехавших на гостевой матч.

Теперь «Карлсруэ» идет девятым в турнирной таблице немецкого чемпионата, в то время как «Кайзерслаутерн» опустился на предпоследнее место.