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Германия. 2-я бундеслига

​«Кайзерслаутерн» жестоко проиграл дерби с «Карлсруэ»

26 Февраля 2024 • 06:28 Комментировать
Кайзерслаутерн
0:4
Карлсруэ

В очередном туре немецкой второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» проводил матч против «Карлсруэ», что стало первой домашней игрой для нового наставника клуба - Фридхельма Функеля.

Однако домашний дебют обернулся ночным позором - если первый тайм закончился вничью, 0:0, то во второй половине встречи бывший клуб Сергея Кирьякова накидал «Кайзеру» аж четыре мяча, чем очень порадовал не менее пяти тысяч своих поклонников, приехавших на гостевой матч.

Теперь «Карлсруэ» идет девятым в турнирной таблице немецкого чемпионата, в то время как «Кайзерслаутерн» опустился на предпоследнее место.


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Евро-Футбол.Ру,
Кайзерслаутерн Карлсруэ

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