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Германия. 2-я бундеслига

​«Шальке» задолжал 165 миллионов евро и рискует провалиться в любители

05 Февраля 2024 • 03:58 Комментировать

Катастрофически идут дела некогда славного «Шальке 04» - команда вылетела во вторую Бундеслигу, но и там не может закрепиться и рискует провалиться еще дальше. В девятнадцати турах команда набрала двадцать очков, победив лишь дважды, и сейчас занимает пятнадцатое место в турнирной таблице.

Но главная проблема даже не в этом, а в огромных долгах «Шальке 04». Как сообщает немецкий Sky Sports, существует реальная угроза того, что в конце сезона из-за долгов «Шальке» лишат лицензии и клуб будет переведен в любительскую лигу. Так «Шальке» повторит судьбу многих прославленных клубов, как, например, пережившая такое же унижение «Парма».


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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04
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