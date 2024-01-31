​«Шальке» может потерять профессиональный статус

Футбольный клуб «Шальке» переживет тяжёлые времена. Сейчас команда занимает лишь 15-е место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги.

Как сообщает немецкий Sky, при вылете в третий по рангу дивизион «Шальке» не сможет получить лицензию из-за большого долга величиной приблизительно в 165 миллионов евро. В таком случае «Шальке» потеряет профессиональный статус и окажется любительским клубом.

Отметим, что ещё относительно недавно – в сезоне 2010/2011 – «Шальке» добирался до полуфинала Лиги чемпионов. На этой стадии команда из Гельзенкирхена тогда проиграла «Манчестер Юнайтед».