Клозе может стать тренером одного из немецких клубов

Лучший бомбардир сборной Германии Мирослав Клозе стал одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Фортуны».

С 2004 по 2007 год Клозе играл за «Вердер», где работал функционером Клаус Аллофс. Сейчас специалист трудится в «Фортуне», которая выступает во второй Бундеслиге. Именно он собирается пригласить в кресло главного тренера старого знакомого, как сообщается в газете Bild.

Клозе завершил карьеру в 2016 году, после чего работал помощником Йоахима Лёва в национальной команде Германии. Также у Мирослава есть опыт работы с немецкой сборной до 17 лет.

В текущем сезоне «Фортуне» не хватило всего несколько побед, чтобы оказаться в зоне переходных игр за повышение в первую Бундеслигу.