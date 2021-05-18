Германия. 2-я бундеслига 2020-2021
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Клозе может стать тренером одного из немецких клубов

18 Мая 2021, 17:40,

Лучший бомбардир сборной Германии Мирослав Клозе стал одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Фортуны». 

С 2004 по 2007 год Клозе играл за «Вердер», где работал функционером Клаус Аллофс. Сейчас специалист трудится в «Фортуне», которая выступает во второй Бундеслиге. Именно он собирается пригласить в кресло главного тренера старого знакомого, как сообщается в газете Bild.

Клозе завершил карьеру в 2016 году, после чего работал помощником Йоахима Лёва в национальной команде Германии. Также у Мирослава есть опыт работы с немецкой сборной до 17 лет. 

В текущем сезоне «Фортуне» не хватило всего несколько побед, чтобы оказаться в зоне переходных игр за повышение в первую Бундеслигу. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Мирослав Клозе, Фортуна
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