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«Барселона» обстучала каркас ворот и добыла волевую победу над «Райо Вальекано»

28 Января 2021, 00:58,

Global Look Press

«Барселона» провела непростой кубковый матч, в котором снова рисковала упустить победу. В гости к «Райо Вальекано» каталонцы поехали смешанным составом, но с Лионелем Месси, Антуаном Гризманном и другими лидерами.

В первом тайме «Барселона» дважды зарядила в каркас ворот, немного не повезло Френки де Йонгу и Рикарду Пучу, а в начале второго тайма та же участь постигла удар Месси со штрафного. А вот мадридцы свой шанс в контратаке не упустили. Правда, довольно быстро связка Гризманн Месси отыгралась, а вскоре в похожем ключе забил уже де Йонг - 2:1.

Протокол игры  
Райо Вальекано 1:2 Барселона
(1:0) Гарсия Франсиско III 63'    
    70' Месси Лионель (1:1)
    80' Де Йонг Френки (1:2)
Димитриевски Столе Эрнандес Марио   84' (Адвинкула Луис (   84') Савельич Эстебан Катена Алехандро Мартос Иван   84' (Паласон Иси (   84') Комесанья Санти   10' Мартин Андрес   71' (Суарес Марио (   71'   89') Трехо Оскар   55' Монтиэль Хонатан   57' (Гарсия Альваро III (   57') Гарсия Франсиско III Касми Ясин   71' (Эредия Антоньин (   71')
Запасные: Ресио Икер Бебе Тьягу Уллоа Леонардо Гонсалес Роберто
Нето Мурара Мингеса Оскар Араухо Рональд Ленгле Клеман Фирпо Жуниор   68' (Гонсалес Педро (   68') Де Йонг Френки Бускетс Серхио Пуч Рикард   68' (Дембеле Усман (   68'   73') Тринкан Франсишку   68' (Альба Жорди (   68') Месси Лионель Гризманн Антуан   85' (Брайтвайт Мартин (   85'   90')
Запасные: Юмтити Самуэль Тер Штеген Марк-Андре Пьянич Миралем Мориба Илайкс Тенас Арнау
27 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Райо Вальекано
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Комментарии (3)
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1
Super fanat
28 Января 2021, 01:05

Гол соперника подействовал на Барселону отрезвляюще. Хоть на что-то реагируют эти манекены. А так, конечно, печальное зрелище, почти весь матч тухлая игра и только в конце вспышки. А когда-то это была Барселона... Эх...
P.S. Без Месси, видимо, и в Кубке уже не обойтись, капец, мессизависимость прогрессирует ужасающими темпами.

0
Шарипов Тахир
28 Января 2021, 01:02

Это этап кубка прошли легче, чем предыдущий. Но, честно говоря, ситуация, как это бывает в последних играх, был на тоненького. Рассчитывали на небольших скоростях пройти Райо. Нет, ребята, сейчас не те времена. Никто не боится Барсу или Реал. Чтобы проходить дальше, нужно играть с блеском в глазах и большой заряженностью. Дальше то будут уже команды посильнее гораздо.

1
779
28 Января 2021, 00:59

Из светлых пятен один Йонг, как и в предыдущих матчах. Он один прогрессирует.
Больше ничем не примечательный матч. Такое впечатление, что всех всё устраивает и теперь Барса будет именно такой. Долго и упорно.

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