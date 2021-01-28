«Барселона» обстучала каркас ворот и добыла волевую победу над «Райо Вальекано»

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28 Января 2021, 00:58,
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«Барселона» провела непростой кубковый матч, в котором снова рисковала упустить победу. В гости к «Райо Вальекано» каталонцы поехали смешанным составом, но с Лионелем Месси, Антуаном Гризманном и другими лидерами.
В первом тайме «Барселона» дважды зарядила в каркас ворот, немного не повезло Френки де Йонгу и Рикарду Пучу, а в начале второго тайма та же участь постигла удар Месси со штрафного. А вот мадридцы свой шанс в контратаке не упустили. Правда, довольно быстро связка Гризманн Месси отыгралась, а вскоре в похожем ключе забил уже де Йонг - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Франсиско III 63'
|70' Месси Лионель (1:1)
|80' Де Йонг Френки (1:2)
Димитриевски Столе • Эрнандес Марио 84' ( Адвинкула Луис ( 84') • Савельич Эстебан • Катена Алехандро • Мартос Иван 84' ( Паласон Иси ( 84') • Комесанья Санти • 10'Мартин Андрес 71' ( Суарес Марио ( 71' ) • 89'Трехо Оскар • 55'Монтиэль Хонатан 57' ( Гарсия Альваро III ( 57') • Гарсия Франсиско III • Касми Ясин 71' ( Эредия Антоньин ( 71')
Запасные: Ресио Икер • Бебе Тьягу • Уллоа Леонардо • Гонсалес Роберто
Нето Мурара • Мингеса Оскар • Араухо Рональд • Ленгле Клеман • Фирпо Жуниор 68' ( Гонсалес Педро ( 68') • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио • Пуч Рикард 68' ( Дембеле Усман ( 68' ) • 73'Тринкан Франсишку 68' ( Альба Жорди ( 68') • Месси Лионель • Гризманн Антуан 85' ( Брайтвайт Мартин ( 85' ) 90'
Запасные: Юмтити Самуэль • Тер Штеген Марк-Андре • Пьянич Миралем • Мориба Илайкс • Тенас Арнау
27 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Райо Вальекано
Гол соперника подействовал на Барселону отрезвляюще. Хоть на что-то реагируют эти манекены. А так, конечно, печальное зрелище, почти весь матч тухлая игра и только в конце вспышки. А когда-то это была Барселона... Эх...
P.S. Без Месси, видимо, и в Кубке уже не обойтись, капец, мессизависимость прогрессирует ужасающими темпами.
Это этап кубка прошли легче, чем предыдущий. Но, честно говоря, ситуация, как это бывает в последних играх, был на тоненького. Рассчитывали на небольших скоростях пройти Райо. Нет, ребята, сейчас не те времена. Никто не боится Барсу или Реал. Чтобы проходить дальше, нужно играть с блеском в глазах и большой заряженностью. Дальше то будут уже команды посильнее гораздо.
Из светлых пятен один Йонг, как и в предыдущих матчах. Он один прогрессирует.
Больше ничем не примечательный матч. Такое впечатление, что всех всё устраивает и теперь Барса будет именно такой. Долго и упорно.