«Барселона» обстучала каркас ворот и добыла волевую победу над «Райо Вальекано»

«Барселона» провела непростой кубковый матч, в котором снова рисковала упустить победу. В гости к «Райо Вальекано» каталонцы поехали смешанным составом, но с Лионелем Месси, Антуаном Гризманном и другими лидерами.

В первом тайме «Барселона» дважды зарядила в каркас ворот, немного не повезло Френки де Йонгу и Рикарду Пучу, а в начале второго тайма та же участь постигла удар Месси со штрафного. А вот мадридцы свой шанс в контратаке не упустили. Правда, довольно быстро связка Гризманн Месси отыгралась, а вскоре в похожем ключе забил уже де Йонг - 2:1.