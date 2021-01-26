​Куман: «Не думаю, что Месси хочет отомстить»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед матчем 1/8 финала Кубка Испании поговорил о Лионеле Месси. Звёздный аргентинец может выйти на поле, отбыв двухматчевую дисквалификацию.

«Я не думаю, что Месси хочет отомстить или чего-то такого на фоне своей дисквалификации. Он является ключевым нашим футболистом во многих аспектах. Надеюсь, мы будем побеждать благодаря его качеству.

У Месси был некоторый дискомфорт, но сейчас он свеж и нетерпелив. Он хочет играть во всех матчах и побеждать, он привык завоёвывать титулы. Чтобы побеждать, нам нужен Месси в лучшей форме», - сказал Куман на пресс-конференции.