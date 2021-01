​Месси побил очередной рекорд

В среду вечером «Барселона» проводит кубковый поединок в гостях у «Райо Вальекано». Лионель Месси вернулся в стартовый состав каталонцев после отбытия двухматчевой дисквалификации. Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», звёздный аргентинец побил клубный рекорд по количеству проведённых игр в Кубке Испании. Для Месси матч с «Райо» является 76-м за «Барселону» в рамках турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Хосепу Самитьеру (75 игр в Кубке), выступавшему за каталонцев с 1919 по 1932 год.

Следить за матчем между «Райо Вальекано» и «Барселоной» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!





Josep Samitier

Andrés Iniesta

Vicenç Piera

Xavi pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ