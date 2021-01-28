​После игры с «Райо Вальекано» Месси двадцать минут давал автографы и фотографировался

Футбольная Испания удивлена открытостью Лионеля Месси после кубковой игры с «Райо Вальекано». После финального свистка аргентинский футболист «Барселоны» ещё целых двадцать минут не покидал футбольное поле. Месси беседовал с игроками соперника, давал автографы болбоям и стюардам, а также фотографировался со всеми желающими, пишет Sport.

«Казалось, что Месси прощается с этим стадионом, понимая, что больше никогда не сыграет там снова», - поделился своими ощущениями испанский журналист Серхи Капдевила.

Напомним, действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.