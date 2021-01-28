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​После игры с «Райо Вальекано» Месси двадцать минут давал автографы и фотографировался

28 Января 2021, 15:48,

Global Look Press

Футбольная Испания удивлена открытостью Лионеля Месси после кубковой игры с «Райо Вальекано». После финального свистка аргентинский футболист «Барселоны» ещё целых двадцать минут не покидал футбольное поле. Месси беседовал с игроками соперника, давал автографы болбоям и стюардам, а также фотографировался со всеми желающими, пишет Sport.

«Казалось, что Месси прощается с этим стадионом, понимая, что больше никогда не сыграет там снова», - поделился своими ощущениями испанский журналист Серхи Капдевила.

Напомним, действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Января 2021, 17:55

А гею частенько там средний палец показывали.... Было...

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