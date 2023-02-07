«Юргорден» обыграл «Лас-Пальмас» в товарищеском матче

Шведский «Юргорден» нанёс поражение лидеру Сегунды «Лас-Пальмасу» в гостевом товарищеском матче. Поединок завершился со счётом 3:1.

Погода во время противостояния была жаркой и солнечной, что позволило командам продемонстрировать футбол высокого качества.

«Юргорден» принялся атаковать и разыгрывать быстрые комбинации с момента стартового свистка и до 17 минуты, когда уже хозяева поля, «жёлто-синие», были близки к открытию счёта. Однако спустя всего две минуты шведы сумели забить первыми, отличился Уилмер Одефальк. Ещё пару мгновений – и на 20 минуте, благодаря голу Густава Викхейма, гости вели уже с преимуществом в два мяча.

Спустя всего несколько секунд после начала второй половины встречи хозяева усилиями Салиу Мандианга отыграли один мяч, благодаря чему интрига в матче висела практически весь второй тайм.

Точку в игре поставил Виктор Эдвардсен, забивший на 86-й минуте встречи.

Важно отметить тот факт, что шестого февраля основной состав «Лас-Пальмаса» участвовал в выездном матче Сегунды против «Бургоса» (0:0), в связи с чем на поле против «Юргордена» по большей части выходили резервисты и запасные игроки.