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Испания. Сегунда

Хаби Алонсо может стать главным тренером европейского клуба

14 Мая 2022 • 00:29 Комментировать
Уэска
...
Реал Сосьедад-2
21.05 22:00

Известный в прошлом испанский полузащитник может получить работу в бельгийском «Брюгге».

Нынешний наставник «Брюгге» Альфред Шрёдер подписал предварительный контракт с амстердамским «Аяксом», в котором заменит уходящего в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Согласно сведениям HLN, одним из фаворитов на должность нового рулевого бельгийского клуба является экс-игрок «Ливерпуля», мадридского «Реала», «Баварии» и сборной Испании Хаби Алонсо.

В настоящий момент 40-летний начинающий тренер возглавляет вторую команду «Реал Сосьедада». Его контракт с клубом истекает этим летом, чем могут воспользоваться потенциальные работодатели.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Реал Сосьедад Хаби Алонсо
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УЭСКА РЕАЛ СОСЬЕДАД-2
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