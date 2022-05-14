Хаби Алонсо может стать главным тренером европейского клуба

Известный в прошлом испанский полузащитник может получить работу в бельгийском «Брюгге».

Нынешний наставник «Брюгге» Альфред Шрёдер подписал предварительный контракт с амстердамским «Аяксом», в котором заменит уходящего в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Согласно сведениям HLN, одним из фаворитов на должность нового рулевого бельгийского клуба является экс-игрок «Ливерпуля», мадридского «Реала», «Баварии» и сборной Испании Хаби Алонсо.

В настоящий момент 40-летний начинающий тренер возглавляет вторую команду «Реал Сосьедада». Его контракт с клубом истекает этим летом, чем могут воспользоваться потенциальные работодатели.