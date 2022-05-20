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Испания. Сегунда

Гайч рассказал, в какой клуб мог перейти прошедшей зимой

20 Мая 2022 • 11:29 Комментировать
Уэска
...
Реал Сосьедад-2
21.05 21:00

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску» рассказал, в какие клубы мог перейти прошедшей зимой.

В разговоре с Ole форвард признался, что вёл переговоры с руководством аргентинского клуба «Индепендьенте», а также имел возможность вернуться в родной для себя «Сан-Лоренсо». Однако нынешний клуб не захотел отпускать аргентинца на родину в середине сезона.

В текущем сезоне 23-летний Гайч провёл в составе «Уэски» 26 матчей, в которых отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Индепендьенте Сан Лоренсо Уэска Адольфо Гайч
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УЭСКА РЕАЛ СОСЬЕДАД-2
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