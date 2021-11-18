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Испания. Сегунда

Хаби Алонсо хочет тренировать топ-клуб

18 Ноября 2021 • 08:25 Комментировать

Бывший футболист сборной Испании, мадридского «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо заявил о намерении возглавить в будущем топ-команду. В настоящий момент специалист тренирует вторую команду «Реала Сосьедад».

«У меня есть желание возглавить один из топ-клубов. Однако это произойдет в будущем, пока никуда не тороплюсь. Сейчас я счастлив, меня все устраивает в нынешнем коллективе. Моя текущая цель – сохранить место в Сегунде», - приводит слова наставника Tribal Football.

Напомним, что Алонсо завершил игровую карьеру в 2017 году. Пост рулевого второй команды «Реала Сосьедада» он занимает с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо
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