Хаби Алонсо хочет тренировать топ-клуб

Бывший футболист сборной Испании, мадридского «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо заявил о намерении возглавить в будущем топ-команду. В настоящий момент специалист тренирует вторую команду «Реала Сосьедад».

«У меня есть желание возглавить один из топ-клубов. Однако это произойдет в будущем, пока никуда не тороплюсь. Сейчас я счастлив, меня все устраивает в нынешнем коллективе. Моя текущая цель – сохранить место в Сегунде», - приводит слова наставника Tribal Football.

Напомним, что Алонсо завершил игровую карьеру в 2017 году. Пост рулевого второй команды «Реала Сосьедада» он занимает с 2019 года.