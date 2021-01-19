​В Испании футболиста впервые купили за биткоины

В Испании за трансфер футболиста впервые заплатили биткоинами. Мадридский «Интернасьонал» с помощью криптовалюты оформил сделку по подписанию тридцатисемилетнего нападающего Давида Барраля, о чём сообщила пресс-служба клуба.

Барраль является воспитанником мадридского «Реала», хотя за первую команду он ни разу не сыграл. Больше всего игр Давид провёл в составе хихонского «Спортинга» (178) в период с 2006 по 2012 год.

«Интернасьонал» выступает в Сегунде Б. Это третий футбольный дивизион Испании по статусу после Примеры и Сегунды.