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​В Испании футболиста впервые купили за биткоины

19 Января 2021, 18:29,

Depositphotos

В Испании за трансфер футболиста впервые заплатили биткоинами. Мадридский «Интернасьонал» с помощью криптовалюты оформил сделку по подписанию тридцатисемилетнего нападающего Давида Барраля, о чём сообщила пресс-служба клуба.

Барраль является воспитанником мадридского «Реала», хотя за первую команду он ни разу не сыграл. Больше всего игр Давид провёл в составе хихонского «Спортинга» (178) в период с 2006 по 2012 год.

«Интернасьонал» выступает в Сегунде Б. Это третий футбольный дивизион Испании по статусу после Примеры и Сегунды.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Давид Барраль
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