Гари О'Нил: «Пропустили три глупых гола»

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии, однако «Борнмут» уже выбыл из борьбы, проиграв «Бернли» со счетом 2:4. Наставник «вишен» Гари О'Нил прокомментировал неудачу своей команды, выразив разочарование.

- Я разочарован, нельзя оправдать те индивидуальные ошибки, которые были совершены нами. Три гола были совершенно глупыми. Когда пропускаете такие мячи, то вы обречены, нельзя победить. Нам нужно срочно решать эти проблемы. На следующей неделе у нас очередной важнейший матч, к которому надо подготовиться должным образом, - цитирует наставника «Борнмута» издание BBC Sport.