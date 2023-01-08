Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Компани: «Праздник продолжается»

08 Января 2023 • 07:20 Комментировать
Борнмут
2:4
Бёрнли
окончен

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии, однако «Борнмут» уже выбыл из борьбы, проиграв «Бернли» со счетом 2:4. Наставник «Бернли», известный бельгийский специалист Венсан Компани, очень доволен успехом - он заявил, что для его футболистов продолжается праздник.

- Всегда приятно выиграть, особенно с такой игрой. Наш праздник продолжается. Это было очень хорошее командное выступление, мы порадуемся, но потом будем разбирать матч и возвращаться к рутинной работе. Для меня Кубок страны имеет такое же значение, как и чемпионат. Мы хотим преуспеть в этом турнире, - цитирует слова Компани BBC Sport.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани Борнмут
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.01.23 в 15:30
Бристоль Сити Бристоль Сити
Суонси Суонси
2.50 3.30 2.95
Видео
08.01.23 в 15:30
Дерби Дерби
Барнсли Барнсли
2.15 3.45 3.50
Видео
08.01.23 в 17:00
Норвич Норвич
Блэкберн Блэкберн
1.83 3.75 4.40
Видео
08.01.23 в 17:00
Кардифф Сити Кардифф Сити
Лидс Лидс
3.55 3.65 2.06
Видео
08.01.23 в 17:00
Хартлпул Хартлпул
Сток Сити
6.80 4.60 1.48
Видео
08.01.23 в 17:00
Стокпорт Стокпорт
Уолсолл Уолсолл
2.04 3.60 3.70
Видео
08.01.23 в 19:30
Астон Вилла Астон Вилла
Стивенэйдж Стивенэйдж
1.14 9.40 17.00
Видео
08.01.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.55 4.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Января
07:20 · Англия. Кубок Англии
Компани: «Праздник продолжается»
06:10 · Англия. Кубок Англии
Гари О'Нил: «Пропустили три глупых гола»
05:49 · Англия. Кубок Англии
Стив Купер: «Сами виноваты в вылете»
05:08 · Англия. Кубок Англии
Ширер: «Ньюкасл» хорошо играл, но не перед воротами»
04:40 · Англия. Кубок Англии
Хау: «Горько разочарован вылетом»
03:30 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд забивает уже в семи матчах подряд на «Олд Траффорде» - такого не было со времён Руни
03:10 · Англия. Кубок Англии
Гакпо – о дебюте за «Ливерпуль»: «Есть над чем работать»
03:00 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола – о втором подряд матче с «Челси»: «В этот раз всё может сложиться по-другому»
02:35 · Англия. Кубок Англии
Хосе Энрике: «Не было там офсайда, нам повезло»
02:30 · Англия. Кубок Англии
Лопетеги: «Жаль, можно было всё решить сегодня»
02:14 · Англия. Кубок Англии
Клопп оценил игру Гакпо в дебютном матче за «Ливерпуль»
01:39 · Англия. Кубок Англии
Клопп – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Хорошо начали, но пропустили нелогичный гол»
00:53 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» не смог справиться с «Вулверхэмптоном»
00:49 · Англия. Кубок Англии
Салах вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»
00:27 · Англия. Кубок Англии
Поттер: «Владельцы «Челси» – умные люди, они понимают ситуацию»
Все новости
Рекомендуем