Компани: «Праздник продолжается»

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии, однако «Борнмут» уже выбыл из борьбы, проиграв «Бернли» со счетом 2:4. Наставник «Бернли», известный бельгийский специалист Венсан Компани, очень доволен успехом - он заявил, что для его футболистов продолжается праздник.

- Всегда приятно выиграть, особенно с такой игрой. Наш праздник продолжается. Это было очень хорошее командное выступление, мы порадуемся, но потом будем разбирать матч и возвращаться к рутинной работе. Для меня Кубок страны имеет такое же значение, как и чемпионат. Мы хотим преуспеть в этом турнире, - цитирует слова Компани BBC Sport.