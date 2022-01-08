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Англия. Кубок Англии

Миколенко дебютирует за «Эвертон»

08 Января 2022 • 20:01 Комментировать
Халл Сити
2:2
Эвертон
5.60 3.95 1.62
доп. время 1-й тайм

«Эвертон» опубликовал стартовый состав команды на матч 1/32 Кубка ФА против «Халл Сити». 

С первых минут на поле выйдет новичок «ирисок» Виталий Миколенко. Игрок будет выступать под 19-м номером.

Напоминаем, что о переходе украинца в «Эвертон» было объявлено 1 января. 8 января в 20:30 по московскому времени состоится дебют левого латераля за английский клуб.

Причиной приобретения стали разногласия главного тренера Рафаэля Бенитеса и француза Люка Диня.

За киевское «Динамо» Миколенко провел в текущем сезоне 15 матчей и отдал 3 голевых передачи. «Эвертон» заплатил киевлянам за трансфер 23 миллиона евро. 

В АПЛ «Эвертон» идёт на 15-м месте, что не удовлетворяет боссов «ирисок» и каждая потеря очков делает положение Рафы Бенитеса ещё более шатким.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Виталий Миколенко
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ХАЛЛ СИТИ ЭВЕРТОН
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окончен Мэнсфилд 2:3 Мидлсбро
окончен Хартлпул 2:1 Блэкпул
окончен Ковентри 1:0 Дерби
окончен после доп. времени Бристоль Сити 0:1 Фулхэм 6.30 4.20 1.52
окончен Бёрнли 1:2 Хаддерсфилд Таун 1.78 3.70 4.50
окончен Миллуолл 1:2 Кристал Пэлас 4.90 3.65 1.75
окончен Уиган 3:2 Блэкберн
окончен Киддерминстер 2:1 Рединг 5.90 3.85 1.60
окончен Питерборо Юнайтед 2:1 Бристоль Роверс 1.52 4.05 6.80
окончен Борэм Вуд 2:0 Уимблдон
окончен после доп. времени Вест Бромвич 1:2 Брайтон 3.45 3.45 2.10
окончен Ньюкасл 0:1 Кембридж Юнайтед 1.18 6.60 18.00
окончен после пенальти КПР 1:1 Ротерхэм
окончен Порт Вейл 1:4 Брентфорд 8.00 4.40 1.42
окончен Лестер 4:1 Уотфорд 1.63 4.00 5.20
окончен после доп. времени Барнсли 5:4 Барроу 1.62 3.80 5.80
окончен Челси 5:1 Честерфилд 1.05 18.00 32.00
Идет 93 минута Халл Сити 2:2 Эвертон 5.60 3.95 1.62
Идет 97 минута Суонси 2:2 Саутгемптон 4.40 3.80 1.78
Идет 94 минута Бирмингем 0:0 Плимут
Идет 91 минута Йовил Таун 1:3 Борнмут 10.50 5.40 1.30
09.01  15:30 Лутон Таун ... Харрогейт
09.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
09.01  17:00 Кардифф Сити ... Престон Норт Энд
09.01  17:00 Чарльтон ... Норвич 3.90 3.40 2.00
09.01  17:00 Ливерпуль ... Шрусбери Таун 1.22 6.60 12.00
09.01  17:00 Вулверхэмптон ... Шеффилд Юнайтед 1.55 4.05 6.30
09.01  17:00 Сток Сити ... Лейтон Ориент 1.40 4.50 8.00
09.01  17:00 Тоттенхэм ... Моркам 1.09 9.50 25.00
09.01  20:10 Ноттингем Форест ... Арсенал 5.80 3.90 1.60
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