Миколенко дебютирует за «Эвертон»

«Эвертон» опубликовал стартовый состав команды на матч 1/32 Кубка ФА против «Халл Сити».

С первых минут на поле выйдет новичок «ирисок» Виталий Миколенко. Игрок будет выступать под 19-м номером.

Напоминаем, что о переходе украинца в «Эвертон» было объявлено 1 января. 8 января в 20:30 по московскому времени состоится дебют левого латераля за английский клуб.

Причиной приобретения стали разногласия главного тренера Рафаэля Бенитеса и француза Люка Диня.

За киевское «Динамо» Миколенко провел в текущем сезоне 15 матчей и отдал 3 голевых передачи. «Эвертон» заплатил киевлянам за трансфер 23 миллиона евро.

В АПЛ «Эвертон» идёт на 15-м месте, что не удовлетворяет боссов «ирисок» и каждая потеря очков делает положение Рафы Бенитеса ещё более шатким.