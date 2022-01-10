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Англия. Кубок Англии

Украинский защитник Миколенко прокомментировал свой дебют за «Эвертон»

10 Января 2022 • 12:47 Комментировать
Халл Сити
2:3
Эвертон
окончен после доп. времени

Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко поделился эмоциями после своего дебютного поединка в футболке «ирисок». Украинский защитник, купленный в текущее трансферное окно, принял участие в матче Кубка Англии против «Халл Сити».

«Мои дебютные 120 минут за «Эвертон». Благодарю тренера и партнеров. Поддержка болельщиков была важна для меня», - оставил публикацию игрок в своем инстаграм-аккаунте.

В прошедшем матче Миколенко получил желтую карточку, а его команда отпраздновала победу в овертайме со счетом 3:2.

Следующий поединок мерсисайдцы проведут против «Норвича» в рамках Премьер-лиги. Игра запланирована на 15 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Виталий Миколенко
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