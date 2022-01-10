Украинский защитник Миколенко прокомментировал свой дебют за «Эвертон»

Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко поделился эмоциями после своего дебютного поединка в футболке «ирисок». Украинский защитник, купленный в текущее трансферное окно, принял участие в матче Кубка Англии против «Халл Сити».

«Мои дебютные 120 минут за «Эвертон». Благодарю тренера и партнеров. Поддержка болельщиков была важна для меня», - оставил публикацию игрок в своем инстаграм-аккаунте.

В прошедшем матче Миколенко получил желтую карточку, а его команда отпраздновала победу в овертайме со счетом 3:2.

Следующий поединок мерсисайдцы проведут против «Норвича» в рамках Премьер-лиги. Игра запланирована на 15 января.