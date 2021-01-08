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Анчелотти: «Это правда, что Хамес Родригес не в лучшей форме»

08 Января 2021, 23:34,

Global Look Press

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признал тот факт, что полузащитник Хамес Родригес не в форме, но надеется, что он снова будет  сиять, как в первых матчах сезона.

- Хамес тренировался нормально, и это вселяет оптимизм, - отметил наставник на пресс-конференции перед кубковой встречей с «Ротерхэмом».  - Да, это правда, что он не в лучшей форме, поэтому ему будет полезно завтра выйти на поле. Он уже близок к своему оптимальному состоянию. Уверен, что с его возвращением улучшится игра нашей команды в атаке.

Колумбиец забил три гола и отдал столько же результативных передач в пяти матчах, но травмы помешали ему находиться на том же уровне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Хамес Родригес
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