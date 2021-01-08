Анчелотти: «Это правда, что Хамес Родригес не в лучшей форме»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признал тот факт, что полузащитник Хамес Родригес не в форме, но надеется, что он снова будет сиять, как в первых матчах сезона.

- Хамес тренировался нормально, и это вселяет оптимизм, - отметил наставник на пресс-конференции перед кубковой встречей с «Ротерхэмом». - Да, это правда, что он не в лучшей форме, поэтому ему будет полезно завтра выйти на поле. Он уже близок к своему оптимальному состоянию. Уверен, что с его возвращением улучшится игра нашей команды в атаке.

Колумбиец забил три гола и отдал столько же результативных передач в пяти матчах, но травмы помешали ему находиться на том же уровне.