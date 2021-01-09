«Эвертон» лишь в овертайме обыграл представителя Чемпионшипа

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Эвертон» играл против «Ротерхэма» из Чемпионшипа, который побеждает раз в месяц. Несмотря на разницу в классе, команды завершили основное время вничью (1:1). В начале первого тайма счет открыл Дженк Тосун, а вскоре после возобновления игры забил Мэттью Олосунде. Как только начался овертайм, «ириски» снова вышли вперед, с передачи Хамеса Родригеса ворота соперника поразил Абдулай Дукуре - 2:1.