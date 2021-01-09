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«Эвертон» лишь в овертайме обыграл представителя Чемпионшипа

09 Января 2021, 17:37,

Global Look Press

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Эвертон» играл против «Ротерхэма» из Чемпионшипа, который побеждает раз в месяц. Несмотря на разницу в классе, команды завершили основное время вничью (1:1). В начале первого тайма счет открыл Дженк Тосун, а вскоре после возобновления игры забил Мэттью Олосунде. Как только начался овертайм, «ириски» снова вышли вперед, с передачи Хамеса Родригеса ворота соперника поразил Абдулай Дукуре - 2:1.

Протокол игры  
Эвертон 2:1 Ротерхэм
(1:0) Тосун Дженк 9'    
    56' Олосунде Мэттью (1:1)
(2:1) Дукуре Абдулай 93'    
Ольсен Робин Коулмэн Шеймус Годфри Бен Кин Майкл Динь Люка   66' (Мина Йерри (   66') Дэйвис Том   66' (Сигурдссон Гильфи (   66') Гомеш Андре Айуоби Алекс   61' (Бернард Дуарте (   61') Родригес Хамес   95' (Нкунку Нильс (   95') Гордон Энтони   61' (Дукуре Абдулай (   61') Тосун Дженк
Запасные: Лоссль Йонас Брэнтуэйт Джерред Симмс Эллис Холгейт Мэйсон
Блэкмен Джамал Олосунде Мэттью   90' (Джонс Билли (   90') Ихьекве Майкл Вуд Ричард Макдональд Ангус Хардинг Уэс   83' (Кларк Тревор (   83') Линдсэй Джейми   76' (Йозефзон Флориан (   76') Барласер Даниел Уильес Бен Крукс Мэтт   67' (Васселл Кайл (   67') Смит Майкл II   77' (Хирст Джордж (   77'   106')
Запасные: Миллер Микель Йоханссон Виктор Josh Vickers Тилт Кёртис
09 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Ротерхэм
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