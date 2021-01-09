«Эвертон» лишь в овертайме обыграл представителя Чемпионшипа

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09 Января 2021, 17:37,
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Эвертон» играл против «Ротерхэма» из Чемпионшипа, который побеждает раз в месяц. Несмотря на разницу в классе, команды завершили основное время вничью (1:1). В начале первого тайма счет открыл Дженк Тосун, а вскоре после возобновления игры забил Мэттью Олосунде. Как только начался овертайм, «ириски» снова вышли вперед, с передачи Хамеса Родригеса ворота соперника поразил Абдулай Дукуре - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Тосун Дженк 9'
|56' Олосунде Мэттью (1:1)
|(2:1) Дукуре Абдулай 93'
Ольсен Робин • Коулмэн Шеймус • Годфри Бен • Кин Майкл • Динь Люка 66' ( Мина Йерри ( 66') • Дэйвис Том 66' ( Сигурдссон Гильфи ( 66') • Гомеш Андре • Айуоби Алекс 61' ( Бернард Дуарте ( 61') • Родригес Хамес 95' ( Нкунку Нильс ( 95') • Гордон Энтони 61' ( Дукуре Абдулай ( 61') • Тосун Дженк
Запасные: Лоссль Йонас • Брэнтуэйт Джерред • Симмс Эллис • Холгейт Мэйсон
Блэкмен Джамал • Олосунде Мэттью 90' ( Джонс Билли ( 90') • Ихьекве Майкл • Вуд Ричард • Макдональд Ангус • Хардинг Уэс 83' ( Кларк Тревор ( 83') • Линдсэй Джейми 76' ( Йозефзон Флориан ( 76') • Барласер Даниел • Уильес Бен • Крукс Мэтт 67' ( Васселл Кайл ( 67') • Смит Майкл II 77' ( Хирст Джордж ( 77' ) 106'
Запасные: Миллер Микель • Йоханссон Виктор • Josh Vickers • Тилт Кёртис
09 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Ротерхэм