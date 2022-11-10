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Англия. Кубок лиги

Клопп – о победе над «Дерби» в серии пенальти: «Было важно дать шанс молодым»

10 Ноября 2022 • 02:51 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Дерби
окончен после пенальти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы в серии одиннадцатиметровых.

Основное время матча Кубка английской лиги завершилось безголевой ничьей, а в послематчевой «лотерее» представители третьей по силе лиги уступили «красным» со счётом 2:3.

«Мне понравилось увиденное. Очень трудно играть, когда соперник всеми силами обороняется у своих ворот, контратакует и делает ставку на длинные передачи. У нас был очень молодой состав. Нет, мы не считаем этот турнир несерьёзным, но мы не хотели рисковать основными игроками. Кроме того, нам нравится давать возможность проявить себя молодым парням – для них это очень ценный опыт», – заявил Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дерби Юрген Клопп
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