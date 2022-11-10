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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» лишь в серии пенальти прошёл «Дерби»

10 Ноября 2022 • 01:05 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Дерби
окончен после пенальти

На первый матч в Кубке лиги Англии «Ливерпуль» выставил резервистов, которые за 90 минут не смогли забить «Дерби», но и не пропустили. У «красных» был определенный перевес, но все потенциально опасные удары приходились мимо. Лишь ближе к концу 90-минутки голкипер «баранов» справился с попытками Алекса Окслейда-Чемберлена, Харви Эллиотта и Роберто Фирмино.

В серии пенальти лучше били по воротам игроки «Ливерпуля» - 3:2.

Протокол игры  
Ливерпуль

0:0

(пен. 3:2)

Дерби
Келлехер КаомхинКэлвин РамзиФиллипс НатаниэльГомес ДжоЦимикас КостасОкслейд-Чемберлен АлексКларк Бобби 66' (Фирмино Роберто ( 66') Байчетич СтефанФрауэндорф Мелкаму 66' (Нуньес Дарвин ( 66') Стюарт Лэйтон 66' (Эллиотт Харви ( 66') Карвалью Фабиу 74' (Доак Бен ( 74')
Запасные: Кейн ДжекАдриан Сан-МигельДэвис ХарвиЧамберс ЛюкКуанса Джарелл
Уайлдсмит ДжоСмит Кори 90' (Руни Джейк ( 90') Кэшин АйренФорсайт КрэйгРобертс ХэйдонМендес-Лейнг Натаниэл 71' (Томпсон Лиам ( 71') Берд Макс 90' (Найт Джейсон ( 90') Хурихэйн КонорСибли ЛуиКоллинз Джеймс II 61' (Макголдрик Дэвид ( 61') Осула Вильям 61' (Доббин Льюис ( 61')
Запасные: Одуро КвакуЛоуч СкоттСтирман РичардАгатис Осази
09 ноября. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дерби
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0
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Саутгемптон Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
1
1
1.70 3.90 5.10
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