«Ливерпуль» лишь в серии пенальти прошёл «Дерби»

На первый матч в Кубке лиги Англии «Ливерпуль» выставил резервистов, которые за 90 минут не смогли забить «Дерби», но и не пропустили. У «красных» был определенный перевес, но все потенциально опасные удары приходились мимо. Лишь ближе к концу 90-минутки голкипер «баранов» справился с попытками Алекса Окслейда-Чемберлена, Харви Эллиотта и Роберто Фирмино.

В серии пенальти лучше били по воротам игроки «Ливерпуля» - 3:2.