«Ливерпуль» лишь в серии пенальти прошёл «Дерби»

На первый матч в Кубке лиги Англии «Ливерпуль» выставил резервистов, которые за 90 минут не смогли забить «Дерби», но и не пропустили. У «красных» был определенный перевес, но все потенциально опасные удары приходились мимо. Лишь ближе к концу 90-минутки голкипер «баранов» справился с попытками Алекса Окслейда-Чемберлена, Харви Эллиотта и Роберто Фирмино.
В серии пенальти лучше били по воротам игроки «Ливерпуля» - 3:2.
Протокол игры
Келлехер Каомхин•Кэлвин Рамзи•Филлипс Натаниэль•Гомес Джо•Цимикас Костас•Окслейд-Чемберлен Алекс•Кларк Бобби66' (Фирмино Роберто (66') •Байчетич Стефан•Фрауэндорф Мелкаму66' (Нуньес Дарвин (66') •Стюарт Лэйтон66' (Эллиотт Харви (66') •Карвалью Фабиу74' (Доак Бен (74')
Уайлдсмит Джо•Смит Кори90' (Руни Джейк (90') •Кэшин Айрен•Форсайт Крэйг•Робертс Хэйдон•Мендес-Лейнг Натаниэл71' (Томпсон Лиам (71') •Берд Макс90' (Найт Джейсон (90') •Хурихэйн Конор•Сибли Луи•Коллинз Джеймс II61' (Макголдрик Дэвид (61') •Осула Вильям61' (Доббин Льюис (61')
Запасные: Одуро Кваку•Лоуч Скотт•Стирман Ричард•Агатис Осази
09 ноября. Стадион "Энфилд".
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