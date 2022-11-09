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Англия. Кубок лиги

Клопп – о матче против «Дерби»: «В Кубке не имеет значения дивизион, в котором ты выступаешь»

09 Ноября 2022 • 21:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Дерби
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Через 1 ч. 0 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем против «Дерби Каунти».

Встреча пройдёт в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги на «Энфилде».  

«В кубковых матчах есть нечто такое, что делает их особенными – каждый максимально выложится, чтобы пройти дальше. В этих встречах ваша текущая форма и дивизион, в котором вы выступаете, не имеют особого значения, что очень мне нравится», – заявил немецкий специалист.

Именно «Ливерпуль», напомним, является действующим победителем Кубка английской лиги. В финале прошлого розыгрыша команда Клоппа одолела в серии пенальти лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дерби Каунти
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ЛИВЕРПУЛЬ ДЕРБИ
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