Клопп – о матче против «Дерби»: «В Кубке не имеет значения дивизион, в котором ты выступаешь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем против «Дерби Каунти».

Встреча пройдёт в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги на «Энфилде».

«В кубковых матчах есть нечто такое, что делает их особенными – каждый максимально выложится, чтобы пройти дальше. В этих встречах ваша текущая форма и дивизион, в котором вы выступаете, не имеют особого значения, что очень мне нравится», – заявил немецкий специалист.

Именно «Ливерпуль», напомним, является действующим победителем Кубка английской лиги. В финале прошлого розыгрыша команда Клоппа одолела в серии пенальти лондонский «Челси».