Конте объяснил замену Кейна в матче против «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему решил убрать с поля лидера команды Гарри Кейна.

«Шпоры» уступили в матче Кубка английской лиги со счётом 0:2. На 57-й минуте лондонцы пропустили второй гол, вскоре после чего Конте заменил Кейна. Как отмечает BBC, итальянский специалист объяснил своё решение усталостью нападающего, назвав это естественным явлением, поскольку тот играл во всех матчах и ощутил последствия перегруженного календаря.

Гарри Кейн принял участие в 21 матче «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне, записав себе в актив 12 забитых мячей и три результативные передачи.