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Англия. Кубок лиги

«Тоттенхэм» сходу вылетел из Кубка лиги, проиграв «Ноттингем Форест»

10 Ноября 2022 • 00:39 Комментировать
Ноттингем Форест
2:0
Тоттенхэм
окончен

Уже первый раунд Кубка лиги с участием топ-команд Англии принёс сюрпризы. «Тоттенхэм» смешанным составом проиграл на выезде «Ноттингем Форест» со счётом 0:2. Ренан Лоди и Джесси Лингард забили в начале второго тайма с интервалом в 7 минут. «Лесники» проходят дальше.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:0Тоттенхэм
(1:0) Лоди Ренан50'  
(2:0) Лингард Джесси57'  
Хеннесси УэйнОрье Серж 62' (Уильямс Неко ( 62') Уорролл ДжоБоли ВийиЛоди РенанЙейтс РайанМангаля Орель  68'  75'О'Брайен Льюис 79' (Гиббс-Уайт Морган ( 79') Лингард Джесси  64' 78' (Кук Стив ( 78') Авонийи Тайво 62' (Джонсон Бреннан ( 62') Сарридж Сэм 79' (Колбэк Джек ( 79')
Запасные: Деннис ЭммануэльФройлер РемоМбе Со ЛоикХендерсон Дин
Форстер ФрейзерСанчес ДавинсонДайер Эрик  90'Ленгле КлеманДоэрти Мэтт 65' (Спенс Джед ( 65') Сессеньон РайанСкипп Оливер 59' (Хиль Бриан ( 59') Биссума Ив  67'Хёйбьерг Пьер-Эмиль 46' (Бентанкур Родриго ( 46') Кейн Гарри 59' (Ришарлисон ( 59') Перишич Иван 59' (Кулушевски Деян ( 59'  87')
Запасные: Танганга ДжафетСарр ПапЭмерсон ЖуниорЛьорис Уго
09 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Тоттенхэм Ноттингем Форест
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