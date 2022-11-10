«Тоттенхэм» сходу вылетел из Кубка лиги, проиграв «Ноттингем Форест»

Уже первый раунд Кубка лиги с участием топ-команд Англии принёс сюрпризы. «Тоттенхэм» смешанным составом проиграл на выезде «Ноттингем Форест» со счётом 0:2. Ренан Лоди и Джесси Лингард забили в начале второго тайма с интервалом в 7 минут. «Лесники» проходят дальше.