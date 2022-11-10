«Тоттенхэм» сходу вылетел из Кубка лиги, проиграв «Ноттингем Форест»

Уже первый раунд Кубка лиги с участием топ-команд Англии принёс сюрпризы. «Тоттенхэм» смешанным составом проиграл на выезде «Ноттингем Форест» со счётом 0:2. Ренан Лоди и Джесси Лингард забили в начале второго тайма с интервалом в 7 минут. «Лесники» проходят дальше.
Протокол игры
|(1:0) Лоди Ренан50'
|(2:0) Лингард Джесси57'
Хеннесси Уэйн•Орье Серж62' (Уильямс Неко (62') •Уорролл Джо•Боли Вийи•Лоди Ренан•Йейтс Райан•Мангаля Орель 68'• 75'О'Брайен Льюис79' (Гиббс-Уайт Морган (79') •Лингард Джесси 64'78' (Кук Стив (78') •Авонийи Тайво62' (Джонсон Бреннан (62') •Сарридж Сэм79' (Колбэк Джек (79')
Запасные: Деннис Эммануэль•Фройлер Ремо•Мбе Со Лоик•Хендерсон Дин
Форстер Фрейзер•Санчес Давинсон•Дайер Эрик• 90'Ленгле Клеман•Доэрти Мэтт65' (Спенс Джед (65') •Сессеньон Райан•Скипп Оливер59' (Хиль Бриан (59') •Биссума Ив• 67'Хёйбьерг Пьер-Эмиль46' (Бентанкур Родриго (46') •Кейн Гарри59' (Ришарлисон (59') •Перишич Иван59' (Кулушевски Деян (59') 87'
Запасные: Танганга Джафет•Сарр Пап•Эмерсон Жуниор•Льорис Уго
09 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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