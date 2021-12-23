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Англия. Кубок лиги

«Челси» не без труда прошёл «Брентфорд», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»

23 Декабря 2021 • 00:44 Комментировать
Брентфорд
0:2
Челси
окончен

В Кубке лиги Англии «Челси» гостил у «Брентфорда» и долго не мог открыть счёт. Томас Тухель выпустил весьма экспериментальный состав, и всё наладилось после выхода на замену основных игроков. Автогол и мяч с 11 метров от Жоржиньо всё  исправили - 2:0.

В параллельном поединке бились лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Все мячи попали в 5-минутный интервал в первом тайме, и «шпоры» идут дальше (2:1).

Протокол игры  
Брентфорд 0:2 Челси
    80' Янссон Понтус (0:1)
    85' Жоржиньо II (0:2)
Фернандес Альваро III Пиннок Итан Янссон Понтус Бех Мадс Каньос Серхи   68' Йенсен Матиас   81' (Форсс Маркус (   81') Янельт Витали   12'   66' (Норгор Кристиан (   66') Баптист Шендон   74' (Ониика Фрэнк (   74') Генри Рико   73' (Годдос Саман (   73') Висса Йоан   65' (Тони Айвен (   65') Мбеумо Брайан
Запасные: Томпсон Доминик Matthew Cox Стевенс Финли Пирт-Харрис Милс
Аррисабалага Кепа Аспиликуэта Сесар Чалоба Трево Сарр Маланг Ковачич Матео   46' (Жоржиньо II (   46') Ньигес Сауль   77' Алонсо Маркос Вейл Харви   45'   65' (Маунт Мэйсон (   65') Баркли Росс   76' (Канте Н'Голо (   76') Беттинелли Маркус Рюдигер Антонио
Запасные: Пулишич Кристиан Lewis Hall Джеймс Рис II
22 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры  
Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм
(1:0) Бергвейн Стевен 29'    
    32' Боуэн Джаррод (1:1)
(2:1) Лукас Моура 34'    
Льорис Уго Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен Доэрти Мэтт   83' (Танганга Джафет (   83') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер   77' (Алли Деле (   77') Регилон Серхио   83' (Эмерсон Жуниор (   83') Лукас Моура   61' (Уинкс Гарри (   61') Кейн Гарри Бергвейн Стевен   60' (Сон Хынмин (   60')
Запасные: Н'Домбеле Тангай Голлини Пьерлуиджи Родон Джо Ло Чельсо Джовани
Ареола Альфонс Джонсон Бен Доусон Крэйг Диоп Исса Эшби Харрисон   80' (Ярмоленко Андрей (   80') Соучек Томаш Райс Деклан Масуаку Артур Влашич Никола   68' (Форнальс Пабло (   68') Лансини Мануэль   68' (Бенрахма Саид (   68') Боуэн Джаррод   37'
Запасные: Ноубл Марк Алез Аджибола Фредерикс Райан Крал Алекс Баптист Джамал Рэндолф Даррен
22 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Вест Хэм Брентфорд
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окончен после пенальти Ливерпуль 3:3 Лестер
окончен Брентфорд 0:2 Челси
окончен Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм
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00:44 · Англия. Кубок лиги
«Челси» не без труда прошёл «Брентфорд», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»
22 Декабря
22:17 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1 (закончен)
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Челси» - 0:2 (закончен)
22:14 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер» - 3:3 (пен. 5:4)
00:39 · Англия. Кубок лиги
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