«Челси» не без труда прошёл «Брентфорд», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»

В Кубке лиги Англии «Челси» гостил у «Брентфорда» и долго не мог открыть счёт. Томас Тухель выпустил весьма экспериментальный состав, и всё наладилось после выхода на замену основных игроков. Автогол и мяч с 11 метров от Жоржиньо всё исправили - 2:0.

В параллельном поединке бились лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Все мячи попали в 5-минутный интервал в первом тайме, и «шпоры» идут дальше (2:1).