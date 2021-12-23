«Челси» не без труда прошёл «Брентфорд», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»

В Кубке лиги Англии «Челси» гостил у «Брентфорда» и долго не мог открыть счёт. Томас Тухель выпустил весьма экспериментальный состав, и всё наладилось после выхода на замену основных игроков. Автогол и мяч с 11 метров от Жоржиньо всё исправили - 2:0.
В параллельном поединке бились лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Все мячи попали в 5-минутный интервал в первом тайме, и «шпоры» идут дальше (2:1).
Протокол игры
|80' Янссон Понтус (0:1)
|85' Жоржиньо II (0:2)
Фернандес Альваро III • Пиннок Итан • Янссон Понтус • Бех Мадс • Каньос Серхи • 68'Йенсен Матиас 81' ( Форсс Маркус ( 81') • Янельт Витали 12' 66' ( Норгор Кристиан ( 66') • Баптист Шендон 74' ( Ониика Фрэнк ( 74') • Генри Рико 73' ( Годдос Саман ( 73') • Висса Йоан 65' ( Тони Айвен ( 65') • Мбеумо Брайан
Запасные: Томпсон Доминик • Matthew Cox • Стевенс Финли • Пирт-Харрис Милс
Аррисабалага Кепа • Аспиликуэта Сесар • Чалоба Трево • Сарр Маланг • Ковачич Матео 46' ( Жоржиньо II ( 46') • Ньигес Сауль • 77'Алонсо Маркос • Вейл Харви 45' 65' ( Маунт Мэйсон ( 65') • Баркли Росс 76' ( Канте Н'Голо ( 76') • Беттинелли Маркус • Рюдигер Антонио
Запасные: Пулишич Кристиан • Lewis Hall • Джеймс Рис II
22 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|(1:0) Бергвейн Стевен 29'
|32' Боуэн Джаррод (1:1)
|(2:1) Лукас Моура 34'
Льорис Уго • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Доэрти Мэтт 83' ( Танганга Джафет ( 83') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер 77' ( Алли Деле ( 77') • Регилон Серхио 83' ( Эмерсон Жуниор ( 83') • Лукас Моура 61' ( Уинкс Гарри ( 61') • Кейн Гарри • Бергвейн Стевен 60' ( Сон Хынмин ( 60')
Запасные: Н'Домбеле Тангай • Голлини Пьерлуиджи • Родон Джо • Ло Чельсо Джовани
Ареола Альфонс • Джонсон Бен • Доусон Крэйг • Диоп Исса • Эшби Харрисон 80' ( Ярмоленко Андрей ( 80') • Соучек Томаш • Райс Деклан • Масуаку Артур • Влашич Никола 68' ( Форнальс Пабло ( 68') • Лансини Мануэль 68' ( Бенрахма Саид ( 68') • Боуэн Джаррод 37'
Запасные: Ноубл Марк • Алез Аджибола • Фредерикс Райан • Крал Алекс • Баптист Джамал • Рэндолф Даррен
22 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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