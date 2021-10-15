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Англия. Кубок лиги

Гвардиола добился увеличения числа замен в Кубке лиги

15 Октября 2021 • 23:27 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
26.10 21:45

В Кубке английской лиги у тренеров будет возможность использовать пять замен.

По информации Sky Sports, вступили в силу изменения в регламенте проведения матчей Кубка английской Лиги. Новшества коснулись максимально допустимого числа замен. Ранее за это активно выступал менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, заявив, что Англия является единственной страной, где тренеры ограничены возможностью бросить в бой лишь троих новых игроков по ходу матча.

Сообщается, что уже в конце этого месяца, когда начнутся поединки очередного раунда Кубка лиги, клубы смогут использовать 5 замен.

Что касается «Манчестер Сити», то его соперником в 1/8 финала турнира стал «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кубок Английской Лиги
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