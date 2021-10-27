«Манчестер Сити» проиграл по пенальти «Вест Хэму»

«Манчестер Сити» гостил у «Вест Хэма» в споре за выход в четвертьфинал Кубка лиги. Игра получилась достаточно острой, «молотобойцы» время от времени обостряли, но все же соперник выглядел лучше. Тем не менее, лондонцы не пропустили в основное время во многом благодаря спасениям Альфонса Ареола. В итоге финальный свисток прозвучал при счете 0:0. В серии пенальти Фил Фоден не попал в створ ворот, и его команда не сможет защитить титул - 3:5.
Протокол игры
|Вест Хэм
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0:0
(пен. 5:3)
|Манчестер Сити
Ареола Альфонс • Джонсон Бен • Доусон Крэйг • Диоп Исса • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Ноубл Марк • Ярмоленко Андрей 62' ( Боуэн Джаррод ( 62') • Лансини Мануэль 82' ( Цоуфал Владимир ( 82') • Масуаку Артур 62' ( Бенрахма Саид ( 62') • Влашич Никола 62' ( Форнальс Пабло ( 62')
Запасные: Зума Курт • Баптист Джамал • Эшби Харрисон • Daniel Chesters • Рэндолф Даррен
Стеффен Закари • Уокер Кайл 46' ( Канселу Жоау ( 46') • Стоунс Джон • Аке Натан • Зинченко Александр • Де Брёйне Кевин 83' ( Грилиш Джек ( 83') • Фернандиньо Фернандо • Гюндоган Илкай • Марез Рияд 72' ( Фоден Фил ( 72') • Палмер Коул 76' ( Жезус Габриэль ( 76') • Стерлинг Рахим
Запасные: Лапорт Эмерик • Диаш Рубен • Родри Эрнандес • Эдози Самуэль • Карсон Скотт
27 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).