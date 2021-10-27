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Англия. Кубок лиги

«Манчестер Сити» проиграл по пенальти «Вест Хэму»

27 Октября 2021 • 23:51 Комментировать (1)
Вест Хэм
0:0
Манчестер Сити
окончен после пенальти

«Манчестер Сити» гостил у «Вест Хэма» в споре за выход в четвертьфинал Кубка лиги. Игра получилась достаточно острой, «молотобойцы» время от времени обостряли, но все же соперник выглядел лучше. Тем не менее, лондонцы не пропустили в основное время во многом благодаря спасениям Альфонса Ареола. В итоге финальный свисток прозвучал при счете 0:0. В серии пенальти Фил Фоден не попал в створ ворот, и его команда не сможет защитить титул - 3:5.

Протокол игры  
Вест Хэм

0:0

(пен. 5:3)

 Манчестер Сити
Ареола Альфонс Джонсон Бен Доусон Крэйг Диоп Исса Крессуэлл Арон Соучек Томаш Ноубл Марк Ярмоленко Андрей   62' (Боуэн Джаррод (   62') Лансини Мануэль   82' (Цоуфал Владимир (   82') Масуаку Артур   62' (Бенрахма Саид (   62') Влашич Никола   62' (Форнальс Пабло (   62')
Запасные: Зума Курт Баптист Джамал Эшби Харрисон Daniel Chesters Рэндолф Даррен
Стеффен Закари Уокер Кайл   46' (Канселу Жоау (   46') Стоунс Джон Аке Натан Зинченко Александр Де Брёйне Кевин   83' (Грилиш Джек (   83') Фернандиньо Фернандо Гюндоган Илкай Марез Рияд   72' (Фоден Фил (   72') Палмер Коул   76' (Жезус Габриэль (   76') Стерлинг Рахим
Запасные: Лапорт Эмерик Диаш Рубен Родри Эрнандес Эдози Самуэль Карсон Скотт
27 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм
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Комментарии (1)
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Promt Roman
28 Октября 2021 в 00:29
В кои-то веки ситу попалась не дворовая команда, и сразу вылет.
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окончен Престон Норт Энд 0:2 Ливерпуль
окончен после пенальти Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити
окончен Сток Сити 1:2 Брентфорд
окончен Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
окончен после пенальти Лестер 2:2 Брайтон
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23:51 · Англия. Кубок лиги
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​«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:0 (пен. 5:3) - закончен
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​«Престон Норт Энд» - «Ливерпуль» - 0:2 (закончен)
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