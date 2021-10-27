«Манчестер Сити» проиграл по пенальти «Вест Хэму»

«Манчестер Сити» гостил у «Вест Хэма» в споре за выход в четвертьфинал Кубка лиги. Игра получилась достаточно острой, «молотобойцы» время от времени обостряли, но все же соперник выглядел лучше. Тем не менее, лондонцы не пропустили в основное время во многом благодаря спасениям Альфонса Ареола. В итоге финальный свисток прозвучал при счете 0:0. В серии пенальти Фил Фоден не попал в створ ворот, и его команда не сможет защитить титул - 3:5.