Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после неудачи в Кубке английской лиги. «Горожане» потерпели поражение от лондонского «Вест Хэма» на стадии 1/8 финала турнира.

«Мои подопечные продемонстрировали хорошую игру, имели много моментов для гола. В серии пенальти соперник оказался точнее, хочу поздравить их с победой. Мы же вернемся в следующем сезоне. Фоден смазал с 11-метровой отметки, но это полезный опыт. В следующий раз он пробьет лучше», - приводит слова испанского специалиста The National.

Напомним, что игровое время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались «молотобойцы» - 5:3.