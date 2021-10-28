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Англия. Кубок лиги

Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка лиги

28 Октября 2021 • 08:35 Комментировать (1)
Вест Хэм
0:0
Манчестер Сити
окончен после пенальти

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после неудачи в Кубке английской лиги. «Горожане» потерпели поражение от лондонского «Вест Хэма» на стадии 1/8 финала турнира.

«Мои подопечные продемонстрировали хорошую игру, имели много моментов для гола. В серии пенальти соперник оказался точнее, хочу поздравить их с победой. Мы же вернемся в следующем сезоне. Фоден смазал с 11-метровой отметки, но это полезный опыт. В следующий раз он пробьет лучше», - приводит слова испанского специалиста The National.

Напомним, что игровое время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались «молотобойцы» - 5:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Антиукр
28 Октября 2021 в 10:57
Единственный плюс в этом поражении это то ,что меньше геморроя теперь будет ,ещё есть Кубок Англии , АПЛ и ЛЧ ,хватает куда тратить силы .
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