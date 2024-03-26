«Саутгемптон» проведёт девять матчей за 29 дней

«Саутгемптон», клуб английского Чемпионшипа проведёт девять матчей за 29-дневный срок. Такое испытание выпадет «святым» с 29 марта по 27 апреля. Самый короткий перерыв между грядущим девятиматчевым марафоном буде составлять четыре полных дня – с 1 по 6 апреля.

Напомним, что «Саутгемптон», в отличие от многих других команд Чемпионшипа, провёл 36 матчей, в то время как у других в активе 37-38 игр. С этим и связана такая плотность календаря, ведь очень скоро Чемпионшип вступит в свою ключевую часть сезона.

На данный момент у «святых» четвёртое место турнирной таблицы и 73 очка, отставание от «Лестера» со второго места – девять баллов, у «лис» на игру меньше.