Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сменил футбольное гражданство

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе сменил футбольное гражданство. 26-летний защитник теперь будет представлять сборную ДР Конго, о чём было объявлено официально.

Ранее Туанзебе представлял Англию, но делал это только на молодёжном и юношеском уровнях. В национальную команду Акселя не вызывали.

На клубном уровне с сентября 2023 года Аксель Туанзебе представляет «Ипсвич», который выступает в Чемпионшипе - во втором по рангу дивизионе Англии. В нынешнем сезоне воспитанник «Манчестер Юнайтед» провёл 14 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.