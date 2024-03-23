Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сменил футбольное гражданство

23 Марта 2024 • 17:48 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе сменил футбольное гражданство. 26-летний защитник теперь будет представлять сборную ДР Конго, о чём было объявлено официально.

Ранее Туанзебе представлял Англию, но делал это только на молодёжном и юношеском уровнях. В национальную команду Акселя не вызывали.

На клубном уровне с сентября 2023 года Аксель Туанзебе представляет «Ипсвич», который выступает в Чемпионшипе - во втором по рангу дивизионе Англии. В нынешнем сезоне воспитанник «Манчестер Юнайтед» провёл 14 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ипсвич Сборная Др Конго Аксель Туанзебе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти
Спортивные новости
СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
17:48 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сменил футбольное гражданство
22 Марта
19:47 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» подаст в суд на АПЛ и Английскую лигу
15 Марта
22:27 · Англия. Чемпионшип
Гранд Серии А может подписать брата Беллингема
13 Марта
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» поспорит с клубами АПЛ за вингера из Чемпионшипа слухи
06 Марта
19:16 · Англия. Чемпионшип
​В Англии перенесли матч из-за пожара официально
17:39 · Англия. Чемпионшип
​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы
27 Февраля
17:20 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли ещё два очка
23 Февраля
23:31 · Англия. Чемпионшип
Футболист сборной Марокко приговорен к тюремному сроку за нападение на человека
20 Февраля
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - новый претендент на звезду «Сандерленда» Кларка слухи
19 Февраля
18:21 · Англия. Чемпионшип
Бывший хавбек «Рубина» М'Вила нашёл новый клуб в Чемпионшипе официально
18 Февраля
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Яннулиса: «Димитрис готов приехать в Россию»
17 Февраля
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на 17-летнего таланта из «Лидса»
14 Февраля
04:22 · Англия. Чемпионшип
Варди снова забил - и «Лестер» оторвался от «Лидса» уже на двенадцать очков
11 Февраля
17:55 · Англия. Чемпионшип
​Беллингем оценил выходные, упомянув брата
09 Февраля
13:58 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «Рубина» М’Вила переходит в английский клуб
Все новости
Рекомендуем