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Англия. Чемпионшип

Гранд Серии А может подписать брата Беллингема

15 Марта 2024 • 22:27 Комментировать
Сандерленд
...
КПР
1 2.40 X 3.25 2 3.05
Через 18 ч. 50 мин.

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем находится на радарах у множества топ-клубов.

За младшим братом звезды мадридского «Реала» следят представители Английской премьер-лиги, также интерес к 18-летнему футболисту приписывался самому «Реалу». Ещё одним претендентом на Беллингема-младшего стал «Ювентус», о чём сообщает TuttoJuve. Скауты «бьянконери» уже приезжали в Англию для изучения игры атакующего хавбека. Также к игроку присматриваются «Интер» и «Милан».

Трансферная стоимость Джоба Беллингема оценивается порталом Transfermarkt в 9 млн евро. В активе англичанина шесть голов и один ассист в 38 поединках текущей кампании за «Сандерленд».

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