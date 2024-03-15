Гранд Серии А может подписать брата Беллингема

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем находится на радарах у множества топ-клубов.

За младшим братом звезды мадридского «Реала» следят представители Английской премьер-лиги, также интерес к 18-летнему футболисту приписывался самому «Реалу». Ещё одним претендентом на Беллингема-младшего стал «Ювентус», о чём сообщает TuttoJuve. Скауты «бьянконери» уже приезжали в Англию для изучения игры атакующего хавбека. Также к игроку присматриваются «Интер» и «Милан».

Трансферная стоимость Джоба Беллингема оценивается порталом Transfermarkt в 9 млн евро. В активе англичанина шесть голов и один ассист в 38 поединках текущей кампании за «Сандерленд».