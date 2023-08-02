«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о подписании грузинского полузащитника «Гента» Георгия Чакветадзе на правах аренды с правом выкупа.

Чакветадзе принадлежит «Генту» с 2017 года. С тех пор в составе бельгийского клуба 23-летний футболист успел провести 81 матч, забить восемь голов и отдать 19 результативных передач. Также в карьере полузащитника были «Динамо» из Тбилиси, братиславский «Слован» и немецкий «Гамбург». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 2,4 миллиона евро.

Отметим, что «Уотфорд» выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии). Свой ближайший матч новый клуб Чакветадзе проведёт уже 5 августа против «Куинз Парк Рейнджерс». Начало — в 17:00 по московскому времени.