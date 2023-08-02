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Англия. Чемпионшип

Игрок сборной Грузии Чакветадзе перешёл в «Уотфорд» на правах аренды официально

02 Августа 2023 • 15:11 Комментировать
Уотфорд
...
КПР
05.08 17:00

«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о подписании грузинского полузащитника «Гента» Георгия Чакветадзе на правах аренды с правом выкупа.

Чакветадзе принадлежит «Генту» с 2017 года. С тех пор в составе бельгийского клуба 23-летний футболист успел провести 81 матч, забить восемь голов и отдать 19 результативных передач. Также в карьере полузащитника были «Динамо» из Тбилиси, братиславский «Слован» и немецкий «Гамбург». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 2,4 миллиона евро.

Отметим, что «Уотфорд» выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии). Свой ближайший матч новый клуб Чакветадзе проведёт уже 5 августа против «Куинз Парк Рейнджерс». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Гент Уотфорд Георгий Чакветадзе трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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