Левый защитник «Ньюкасла» Джамал Льюис проведёт ближайший сезон в аренде в «Уотфорде».

«Рады подтвердить подписание защитника «Ньюкасла» Джамала Льюиса в рамках аренды на сезон. Добро пожаловать, Джамал!», - рассказали в пресс-службе «шершней».

Новичку клуба Чемпионшипа 25 лет, «Ньюкаслу» воспитанник «Норвича» принадлежит с осени 2020 года. Правда, сыграл в минувшем сезоне за «сорок» молодой футболист крайне мало – всего два матча в АПЛ и один в Кубке лиги.

Transfermark оценивает новичка «Уотфорда» в 6 млн евро.

В прошлом сезоне «шершни» заняли 11-е место в турнирной таблице второго по престижности английского дивизиона.