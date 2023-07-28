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Защитник «Ньюкасла» Льюис продолжит карьеру в «Уотфорде» официально

28 Июля 2023 • 17:24 Комментировать
Уотфорд
...
КПР
05.08 17:00

Левый защитник «Ньюкасла» Джамал Льюис проведёт ближайший сезон в аренде в «Уотфорде».

«Рады подтвердить подписание защитника «Ньюкасла» Джамала Льюиса в рамках аренды на сезон. Добро пожаловать, Джамал!», - рассказали в пресс-службе «шершней».

Новичку клуба Чемпионшипа 25 лет, «Ньюкаслу» воспитанник «Норвича» принадлежит с осени 2020 года. Правда, сыграл в минувшем сезоне за «сорок» молодой футболист крайне мало – всего два матча в АПЛ и один в Кубке лиги.

Transfermark оценивает новичка «Уотфорда» в 6 млн евро.

В прошлом сезоне «шершни» заняли 11-е место в турнирной таблице второго по престижности английского дивизиона. 

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Ньюкасл Уотфорд трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Джамал Льюис
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