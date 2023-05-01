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Англия. Чемпионшип

«Ипсвич» и «Плимут» вышли в Чемпионшип

01 Мая 2023 • 03:51 Комментировать

В третьем по силе дивизионе английского футбола остался лишь один тур из сорока шести, и накануне определились две команды, которые выходят в Чемпионшип. Это «Плимут» и «Ипсвич» - первый обыграл с минимальным счетом «Бартон Альбион», а вот «Ипсвич» оформил путевку куда более громко и эффектно, забив шесть безответных мячей «Экзетеру».

Теперь у «Плимута» 98 очков, а у «Ипсвича» - 97, и победитель сезона все-таки определится лишь в последнем туре. Что касается последних мест, то расположившийся на самом дне таблицы «Форест Грин» уже обречен, а вот другие команды из зоны вылета, «Морекамб», «Кембридж» и «Аккрингтон» еще могут спастись. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ипсвич Плимут
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