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Англия. Чемпионшип

«Бёрнли» заинтересован в трансфере Иванушеца слухи

19 Апреля 2023 • 17:50 Комментировать
Ротерхэм
2:2
Бёрнли
окончен

Полузащитник загребского «Динамо» Лука Иванушец близок к переезду в Англию.

По информации Sportske jutarnji, футболист хорватской сборной может стать футболистом «Бёрнли» уже этим летом. По слухам, сумма трансфера составит 12 миллионов евро, однако предложение руководству «Динамо» пока что не поступило. Также сообщается, что наставник «бордовых» Венсан Компани заинтересован в приобретении хорватского плеймейкера.

Лука Иванушец выступает в составе загребского «Динамо» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 40 матчей в рамках всех состязаний, забив девять голов при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Динамо Загреб Лука Иванушец трансферы футбола - лето 2023
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