Озил не перейдёт в «Халл»

Владелец английского «Халла» Аджун Ылыджалы опроверг слухи о возможном приходе в клуб полузащитника Месута Озила.

Напомним, что контракт Месута Озила с турецким «Фенербахче» был заморожен, а летом может быть окончательно расторгнут.

Считается, что Ылыджалы находится в хороших отношениях с известным экс-игроком «Реала», «Арсенала» и сборной Германии, что могло поспособствовать переходу Озила в клуб, представляющий английский Чемпионшип. Слухи также связывали с «Халлом» и другого известного футболиста из чемпионата Турции – вингера Райана Бабела, выступающего за «Галатасарай».

Однако Ылыджалы не подтвердил информацию: «Нет, они не придут к нам», – цитирует владельца клуба Hull Live.