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Англия. Чемпионшип

Озил не перейдёт в «Халл»

11 Апреля 2022 • 21:24 Комментировать
Халл Сити
...
Кардифф Сити
15.04 17:00

Владелец английского «Халла» Аджун Ылыджалы опроверг слухи о возможном приходе в клуб полузащитника Месута Озила.

Напомним, что контракт Месута Озила с турецким «Фенербахче» был заморожен, а летом может быть окончательно расторгнут.

Считается, что Ылыджалы находится в хороших отношениях с известным экс-игроком «Реала», «Арсенала» и сборной Германии, что могло поспособствовать переходу Озила в клуб, представляющий английский Чемпионшип. Слухи также связывали с «Халлом» и другого известного футболиста из чемпионата Турции – вингера Райана Бабела, выступающего за «Галатасарай».

Однако Ылыджалы не подтвердил информацию: «Нет, они не придут к нам», – цитирует владельца клуба Hull Live.

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Халл Сити Месут Озил Райан Бабель
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