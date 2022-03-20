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Англия. Чемпионшип

Фарке может стать тренером «Стока»

20 Марта 2022 • 09:20 Комментировать
КПР
...
Питерборо Юнайтед
1.55 4.00 6.20
Через 4 ч. 35 мин.

Как сообщает The Sun, бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке может возглавить команду Чемпионшипа (второго по значимости дивизионе Англии) «Сток Сити».

По информации источника, немецкий специалист хочет вернуться в Англию, где ранее тренировал «Норвич». Нынешний главный тренер «Стока» Майкл О'Нил может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время. «Гончары» одержали лишь одну победу в последних девяти встречах.

Напомним, Фарке возглавил «Краснодар» в январе текущего года, однако уже 2 марта расторг контракт с «быками» по обоюдному согласию сторон. В РПЛ немец не провёл ни одной игры.

На данный момент «Сток» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 49 очков после 38 туров. До конца турнира осталось восемь матчей.

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Сток Сити Даниэль Фарке
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20.03  15:30 КПР ... Питерборо Юнайтед 1.53 4.00 6.00
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