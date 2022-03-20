Фарке может стать тренером «Стока»

Как сообщает The Sun, бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке может возглавить команду Чемпионшипа (второго по значимости дивизионе Англии) «Сток Сити».

По информации источника, немецкий специалист хочет вернуться в Англию, где ранее тренировал «Норвич». Нынешний главный тренер «Стока» Майкл О'Нил может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время. «Гончары» одержали лишь одну победу в последних девяти встречах.

Напомним, Фарке возглавил «Краснодар» в январе текущего года, однако уже 2 марта расторг контракт с «быками» по обоюдному согласию сторон. В РПЛ немец не провёл ни одной игры.

На данный момент «Сток» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 49 очков после 38 туров. До конца турнира осталось восемь матчей.