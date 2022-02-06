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Англия. Чемпионшип

Из-за проблем с алкоголем супруга Руни теперь контролирует каждый его шаг

06 Февраля 2022 • 12:47 Комментировать (1)
Дерби
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Халл Сити
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08.02 22:45

Как уже признался чуть ранее Уэйн Руни, еще с молодости у него были устремления утопить стресс где-нибудь на дне бутылки. Судя по всему, «зеленый змий» беспокоит легендарного футболиста и наставника «Дерби Каунти» и сегодня.

Как сообщает The Sun, недавно супруга Руни, Колин, взяла мужа в ежовые рукавицы - теперь она контролирует каждый его шаг, если он не связан с работой. Встречи и посиделки с друзьями, выходы в свет - все это теперь мониторится бдительной супругой Уэйна, сообщили источнику близкие друзья пары.

- Алкоголь всегда становился причиной их семейных проблем - он, и только он. Уэйн и сам понимает, что когда он выпивает, теряет контроль над собой, и случаются вещи, которые не должны случаться. Он принимает очень плохие решения в такие моменты. Поэтому Колин не доверяет его друзьям, едва лишь там начинает фигурировать алкоголь. Она смотрит на него как на ребенка, за которым нужен постоянный контроль, - цитирует одного из его друзей источник.

У Пола Гаскойна, увы, такой бдительной супруги в свое время не нашлось...

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Дерби Каунти
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ДЕРБИ ХАЛЛ СИТИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
06 Февраля 2022 в 13:03
тута иногда можно такое прочесть в комментах, шо кажется человек не то шо по синьке писал и это плохо, а наоборот - плохо шо не по синьке, на абстинентном.
налейте ему скорее!
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