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Англия. Чемпионшип

​В Англии футболист потерял сознание на тренировке

25 Ноября 2021 • 19:27 Комментировать

Нападающий «Уигана» Чарли Уайк в ближайшее время не сможет помочь своей команде. В преддверии игры против «Кембридж Юнайтед» 28-летний футболист потерял сознание во время тренировочного занятия.

На сайте «Уигана» сообщается, что Уайк находится в стабильном состоянии и общается со своими близкими и представителями клуба. Чарли остаётся в больнице под наблюдением врачей. В ближайшее время футболисту предстоит обследование.

Чарли Уайк забил 5 голов в 15 матчах сезона 2021/2022 в Лиге 1 – третьем по рангу футбольном дивизионе Англии. За «Уиган» Уайк играет с лета текущего года после перехода из «Сандерленда» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Уиган Чарли Уайк
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