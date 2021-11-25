​В Англии футболист потерял сознание на тренировке

Нападающий «Уигана» Чарли Уайк в ближайшее время не сможет помочь своей команде. В преддверии игры против «Кембридж Юнайтед» 28-летний футболист потерял сознание во время тренировочного занятия.

На сайте «Уигана» сообщается, что Уайк находится в стабильном состоянии и общается со своими близкими и представителями клуба. Чарли остаётся в больнице под наблюдением врачей. В ближайшее время футболисту предстоит обследование.

Чарли Уайк забил 5 голов в 15 матчах сезона 2021/2022 в Лиге 1 – третьем по рангу футбольном дивизионе Англии. За «Уиган» Уайк играет с лета текущего года после перехода из «Сандерленда» на правах свободного агента.