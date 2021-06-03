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Доусон покинул «Ноттингем Форест»

03 Июня 2021, 10:35,

Бывший защитник сборной Англии, «Халла» и «Тоттенхэма» Майкл Доусон официально покинул «Ноттингем Форест» - об этом спортивную общественность оповестила пресс-служба английского клуба.

Контракт опытного защитника подошёл к концу в последний день мая, и стороны решили не продлевать сотрудничество. Доусон вернулся в «Ноттингем» в 2018 году – именно из этого клуба он перебрался в «Тоттенхэм», с которым его ассоциируют болельщики.

37-летний защитник оценивается порталом Transfermarkt в 200 000 евро. В прошлом сезоне Доусон не провёл ни одного матча за «Ноттингем» в Чемпионшипе из-за травмы.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Ноттингем Форест, Майкл Доусон, Чемпионшип, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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