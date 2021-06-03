Доусон покинул «Ноттингем Форест»

Бывший защитник сборной Англии, «Халла» и «Тоттенхэма» Майкл Доусон официально покинул «Ноттингем Форест» - об этом спортивную общественность оповестила пресс-служба английского клуба.

Контракт опытного защитника подошёл к концу в последний день мая, и стороны решили не продлевать сотрудничество. Доусон вернулся в «Ноттингем» в 2018 году – именно из этого клуба он перебрался в «Тоттенхэм», с которым его ассоциируют болельщики.

37-летний защитник оценивается порталом Transfermarkt в 200 000 евро. В прошлом сезоне Доусон не провёл ни одного матча за «Ноттингем» в Чемпионшипе из-за травмы.