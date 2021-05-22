Купер: «Интерес «Кристал Пэлас» не расслабит меня»

Наставник «Суонси» Стив Купер заявил в интервью Sky Sports, что заинтересованность «орлов» в его услугах не повлияет на настрой команды в матче плей-офф Чемпионшипа.

Напомним, что ранее стало известно об уходе возрастного англичанина Роя Ходжсона с поста главного тренера «Кристал Пэлас». В списке кандидатов на вакантное место присутствуют Фрэнк Лэмпард, Купер и Крис Уайлдер.

«На этой неделе не надо поднимать подобные темы и разговаривать о таких вещах. «Суонси» постарается сделать всё возможное, чтобы вернуться в АПЛ. Мы мотивированы и взволнованы, поэтому сторонний интерес не отвлечёт меня», - лаконично отрапортовал Купер.