Англия. Чемпионшип 2020-2021
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​4 клуба сразятся за последний билет в АПЛ: пары плей-офф Чемпионшипа

08 Мая 2021, 17:47,

В субботу в Чемпионшипе состоялся последний тур регулярного чемпионата. «Норвич» и «Уотфорд» давненько застолбили за собой два прямых билета в Премьер-лигу. Ещё одну путёвку по итогам плей-офф разыграют команды, которые заняли места с 3 по 6.

По итогам заключительного игрового дня регулярки были сформированы такие пары полуфиналов:

«Борнмут» - «Брентфорд»;

«Барнсли»- «Суонси».

Стоит добавить, что «Дерби» под руководством Уэйна Руни в последнем туре сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (3:3) и сохранил прописку во втором по рангу английском дивизионе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Суонси, Уотфорд, Борнмут, Норвич, Дерби, Барнсли, Брентфорд
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