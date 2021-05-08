​4 клуба сразятся за последний билет в АПЛ: пары плей-офф Чемпионшипа

В субботу в Чемпионшипе состоялся последний тур регулярного чемпионата. «Норвич» и «Уотфорд» давненько застолбили за собой два прямых билета в Премьер-лигу. Ещё одну путёвку по итогам плей-офф разыграют команды, которые заняли места с 3 по 6.

По итогам заключительного игрового дня регулярки были сформированы такие пары полуфиналов:

«Борнмут» - «Брентфорд»;

«Барнсли»- «Суонси».

Стоит добавить, что «Дерби» под руководством Уэйна Руни в последнем туре сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (3:3) и сохранил прописку во втором по рангу английском дивизионе.