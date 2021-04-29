Игнашевич может возглавить молодежную сборную России

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29 Апреля 2021, 17:28,
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Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может вернуться к тренерской работе уже в ближайшее время.
Как сообщает sport24, старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в ближайшее время может возглавить клуб российской Премьер-лиги, а Игнашевич является одним из кандидатов на его место.
Напомним, что Игнашевич завершил карьеру футболиста в 2018 году, после чего приступил к тренерской работе. В 2019 году 41-летний специалист возглавил «Торпедо», с которым не смог добиться успеха. Отметим, что в марте московский клуб принял решение расторгнуть контракт с Игнашевичем.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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