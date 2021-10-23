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Чемпионат Европы по футболу 2020

Жоржиньо - о промахе с пенальти в финале чемпионата Европы: «Был уверен, что Сака не забьёт»

23 Октября 2021 • 10:35 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» и национальной сборной Италии Жоржиньо высказался о своем незабитом пенальти в финале чемпионата Европы-2020 против команды Англии.

«Я до сих пор вспоминаю этот матч и свой пенальти в послематчевой серии. Когда не забил, был очень огорчен, ведь подвел команду. Но затем я увидел, что к мячу подошел Сака. Я был уверен, что Доннарумма справится с его ударом. Тогда я подумал: «Все будет хорошо, он не сможет забить», - передает слова полузащитника The Telegraph.

Напомним, что финальная встреча Евро-2020 завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Шоу и Бонуччи. В серии пенальти точнее оказалась «скуадра адзурра» - 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоржиньо Букайо Сака
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