Жоржиньо - о промахе с пенальти в финале чемпионата Европы: «Был уверен, что Сака не забьёт»

Хавбек лондонского «Челси» и национальной сборной Италии Жоржиньо высказался о своем незабитом пенальти в финале чемпионата Европы-2020 против команды Англии.

«Я до сих пор вспоминаю этот матч и свой пенальти в послематчевой серии. Когда не забил, был очень огорчен, ведь подвел команду. Но затем я увидел, что к мячу подошел Сака. Я был уверен, что Доннарумма справится с его ударом. Тогда я подумал: «Все будет хорошо, он не сможет забить», - передает слова полузащитника The Telegraph.

Напомним, что финальная встреча Евро-2020 завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Шоу и Бонуччи. В серии пенальти точнее оказалась «скуадра адзурра» - 3:2.